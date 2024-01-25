В дутом пальто за 2 тысячи долларов: княгиня Шарлин на спортивном мероприятии

Княжеский дворец Монако поделился новыми фото князя Альбера II и княгини Шарлин с еще одного публичного мероприятия.

На стадионе Луи II состоялся традиционный благотворительный матч между командой Барбаджуана и командой Циркового фестиваля "Кубок по борьбе со СПИДом 2024". Князь Альбер II, княгиня Шарлин, принцесса Стефани, господин Луи Дюкре и мисс Камилла Готлиб присутствовали на мероприятии.

На матче княгиня Шарлин появилась в стеганном пальто со съемным капюшоном от Burberry за 2070 долларов, черных брюках и белом свитере с высоким воротом, а обута в черных замшевых сапогах на каблуках от Gianvito Rossi за 1995 долларов. У нее была классическая укладка и макияж. Шла Шарлин по полю под руку с мужем Альбером II, который тоже был в черном пальто и сером костюме.

Сегодня принцесса отмечает 46-й день рождения и по этому случаю дворец поделился новым фото. Правда выбрали для этого случая несколько странную фотографию.

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