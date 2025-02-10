В дутой куртке и черных брюках: Меган Маркл сходила с мужем на керлинг

Меган Маркл продолжает поддерживать своего мужа принца Гарри на "Играх непокоренных", которые в этот раз проходят в Канаде.

Герцог и герцогиня Сассекские вчера посетиили керлинг на колясках в Hillcrest Recreation Centre в первый день Invictus Games 2025.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

В этот раз Меган продемонстрировала total black look. На ней была короткая черная дутая куртка, черный джемпер и черные брюки-клеш. Герцогиня собрала волосы в высокий хвост, сделала макияж в коричнево-бежевых оттенках, в ушах у нее сверкали лаконичные серьги-гвоздики с бриллиантами. Часы и браслет Сartier, а также кольца, в том числе и помолвочное, завершали ее монохромный аутфит.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

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Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

А в своем Instagram Меган делилась, как они с Гарри посещали мероприятие для семьи и друзей в Доме Наций. Там герцогиня появилась в свитере Doen и юбке La Ligne из трикотажа.

Меган Маркл на Invictus Games 2025 / Фото: Меган Маркл/Instagram

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