В дутой куртке и с шарфом: принцесса Анна сходила на мачт по регби

Пока король Чарльз и королева Камилла отмечают годовщину со дня своей помолвки, сестра монарха, принцесса Анна, проводит время в Шотландии.

74-летняя принцесса вручила трофей "Столетие Куэйха" игроку сборной Ирландии под номером 8 Кейлану Дорису после международного матча по регби шести наций между Шотландией и Ирландией на стадионе "Мюррейфилд" в Эдинбурге.

Команда Ирландии выиграла игру со счетом 32-18.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

На стадионе королевская принцесса появилась в теплой куртке и с клетчатым шарфом на шее. Она выглядела радостной и улыбалась, вручая кубок спортсменам.

В прошлый раз во время своего визита на стадион принцесса Анна воспроизвела свой образ 50-летней давности. На спортивном мероприятии она была одета в элегантное короткое пальто в клетку темно-синего цвета и широкие брюки того же цвета. Этот наряд Анны был очень похож на тот, который принцесса носила более пяти десятилетий назад в 1970-м.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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