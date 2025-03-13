В двобортном пальто и с ободком в тон: принцесса Евгения посетила скачки

Принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк присоединились к Заре и Майку Тиндалл на скачках в Челтнеме.

Королевская четверка наблюдала за спортивными состязаниями и попала под прицел фотографов. Принцесса Евгения приехала на соревнования в шерстяном двубортном пальто Hobbs UK насыщенного бордового цвета, сочетая его с кожаными сапогами на каблуках Penelope Chilvers, ободком Emily-London и миниатюрной сумкой Tanner Krolle.

Зара Тиндалл и принцесса Евгения с мужьями / Фото: Getty Images

Муж Евгении – Джек Бруксбэнк – был в синем костюме, светлой рубашке и с синим галстуком.

Зара Тиндалл облачилась в серый полосатый костюм Laura Green London, кашемировый джемпер с высокой горловиной и эффектную шляпу Juliette Botterill Millinery. Муж Зары – Майк – был также в синем костюме, светлой рубашке и с красным галстуком.

Ранее мы показывали вам, какой образ выбрала Зара для первого дня скачек.

Зара Тиндалл и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Также во второй день Челтнемского фестиваля там была замечена королева Камилла, она была с бывшим мужем Эндрю Паркер-Боулзом и их дочерью Лорой.

Королева Камилла и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

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