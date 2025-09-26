В двубортном блейзере и белых брюках: королева Максима с мужем-королем приветствовала важного гостя во дворце

Королева Максима и король Виллем-Александр и президент Индонезии / © Associated Press

Реклама

Встреча состоялась в королевском дворце Хейс-тен-Бос в Гааге, куда Ее Величество только вернулась из Нью-Йорка, где вместе со старшей дочерью принцессой Катариной-Амалией провела несколько рабочих дней.

Визит президента Индонезии Прабово Субианто направлен на укрепление прекрасных отношений между Нидерландами и Индонезией. В ходе приема будут обсуждаться темы культуры и науки.

Королева Максима и король Виллем-Александр и президент Индонезии / © Associated Press

Для сегодняшнего приема Максима выбрала идеальный деловой образ — черный двубортный блейзер с золотыми пуговицами и белые широкие брюки со стрелками, которые сочетала с босоножками. Волосы королева распустила, сделала простой макияж и обошлась без украшений.

Реклама

Ранее, напомним, мы показывали, какие образы Ее Величество выбирала для своих деловых мероприятий в Нью-Йорке.

Принцесса Катарина-Амалия и королева Максима в Нью-Йорке / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия и королева Максима в Нью-Йорке / © Getty Images

Принцесса Катарина-Амалия, королева Сильвия и королева Максима в Нью-Йорке / © Getty Images