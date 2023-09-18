В двубортном костюме: стильная принцесса Кейт приехала на авиабазу

Принцесса Уэльская посетила авиабазу Королевского военно-морского флота Йовилтон, недалеко от Йовила в Сомерсете.

Авиационная база Королевского военно-морского флота Йовилтон одна из двух основных аэродромов Королевского флота и один из самых загруженных военных аэродромов Великобритании.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса прогулялась с экипажем Королевского военно-морского флота во время своего визита, который состоялся после ее назначения на пост главнокомандующего авиацией флота.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

На Кэтрин был черный двубортный пиджак от Holland Cooper и штаны-дудочки, костюм принцесса дополнила замшевыми туфлями Gianvito Rossi на устойчивых каблуках и серьгами Kiki McDonough.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Принцесса распустила свои длинные волосы, слегка накрутила их локонами, сделала макияж глаз и немного подчеркнула губы блеском. Ее ногти также были накрашены светлым лаком. С недавних пор Кейт стала чаще делать маникюр.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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