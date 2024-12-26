В двубортном пальто и ботильонах на шпильках: Брижит Макрон в образе total black предстала на траурном мероприятии

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приняли участие в траурном мероприятии, на котором почтили память жертв циклона Чидо, нанесшего стихийное бедствие во французском заморском департаменте Майотта в Индийском океане.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

На мероприятии первая леди предстала в образе total black: двубортном пальто, водолазке, обтягивающих штанах и кожаных перчатках.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Аутфит Брижит дополнила кожаными остроносыми ботильонами на шпильках. У нее был объемный парик и любимый макияж смоки-айс.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Эммануэль был одет в классическое черное пальто, белую рубашку, черный галстук, который сочетал с черными туфлями.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в белом пальто и на каблуках посетила с мужем отреставрированный собор Парижской Богоматери.

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