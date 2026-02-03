- Дата публикации
В двубортном пальто и грубых ботинках: принцесса Александра появилась на премьере фильма
26-летняя монакская принцесса посетила премьеру фильма в Париже.
Принцесса Александра Ганноверская, дочь сестры князя Монако — принцессы Каролины — появилась на фотоколле фильма «Грозовой перевал» в ресторане Le Grand Rex в Париже.
Девушка позировала перед фотографами в длинном двубортном черном пальто, грубых ботинках и с темно-красной кожаной сумкой в руках. Принцесса распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и дополнила образ подвеской на шее.
Главную роль в фильме играет Марго Робби и ранее, напомним, мы писали, почему актриса появилась в новом «Грозовом перевале» с гигантской клубникой в руках.