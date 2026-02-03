ТСН в социальных сетях

Общество
120
1 мин

В двубортном пальто и грубых ботинках: принцесса Александра появилась на премьере фильма

26-летняя монакская принцесса посетила премьеру фильма в Париже.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Александра Ганноверская

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская, дочь сестры князя Монако — принцессы Каролины — появилась на фотоколле фильма «Грозовой перевал» в ресторане Le Grand Rex в Париже.

Девушка позировала перед фотографами в длинном двубортном черном пальто, грубых ботинках и с темно-красной кожаной сумкой в руках. Принцесса распустила длинные волосы, сделала легкий макияж и дополнила образ подвеской на шее.

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Принцесса Александра Ганноверская / © Getty Images

Главную роль в фильме играет Марго Робби и ранее, напомним, мы писали, почему актриса появилась в новом «Грозовом перевале» с гигантской клубникой в руках.

