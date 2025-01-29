В двубортном пальто и с сумкой Louis Vuitton: Брижит Макрон посетила Неделю моды в Париже

Первая леди Франции сочетала в своем аутфите черное пальто и синие джинсы.
Парижская неделя моды не прошла мимо Брижит Макрон. Первая леди посетила показ Stéphane Rolland Haute Couture весна-лето 2025 в Париже.
Там супруга президента появилась в элегантном двубортном пальто без воротника и с атласными пуговицами. Также на ней были синие узкие джинсы и черные остроносые ботильоны. В руке Брижит держала сумку с монограммой Louis Vuitton.
У госпожи Макрон была легкая укладка, макияж с пышными ресницами, лаконичные серьги в ушах и цепочка на шее.
Напомним, Брижит Макрон с мужем на днях посетили Польшу, чтобы принять участие в памятных мероприятиях в честь 80-летия освобождения заключенных нацистского концентрационного лагеря "Аушвиц".
Читайте также:
- В длинном платье и пальто с цветочными аппликациями: Брижит Макрон в элегантном образе предстала на ужине
- Эммануэль в шарфе, Брижит – в водолазке: супруги Макронов на мероприятии в Париже
- В двубортном пальто и ботильонах на шпильках: Брижит Макрон в образе total black предстала на траурном мероприятии