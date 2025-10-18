В двубортном пальто и удобной обуви: Елена Зеленская прогулялась по саду

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в открытии терапевтического сада на ВДНХ в Киеве. Снимки оттуда она показала на своей странице в Instagram.

В этом пространстве смогут проходить реабилитацию и найти эмоциональную поддержку защитники, защитницы и все, кто в этом нуждается.

В саду обустроили зону терапевтического садоводства, адаптивную спортивную площадку, зону телесных практик, зеленую комнату «Круг тепла» и место для групповых встреч.

Также продолжается разработка терапевтических программ, по которым реабилитологи и психологи будут работать с военными, ветеранами, членами их семей и пострадавшими гражданскими. Кроме того, вход на локацию свободный для всех желающих.

«Нам всем, особенно тем, кто испытал боль войны, сейчас очень не хватает мест и ситуаций, которые дают ощущение безопасности, покоя и гармонии. Здесь, в саду, можно снова по крайней мере приблизиться к ним. Это и есть терапевтический эффект природы и взаимодействия с ней, доказанный уже многими научными исследованиями. Надеюсь, в Украине таких мест будет только больше. Считаем этот сад пилотным проектом, который постепенно прорастет везде, где нужен», — сказала жена президента.

Первая леди прогулялась по саду и все осмотрела. Она выглядела стильно в черном двубортном пальто, под которым на ней была светлая блузка и черные брюки свободного кроя.

Образ Зеленская дополнила удобной черной обувью на низких каблуках. Свой лук Елена дополнила прической с хвостиком, о которой мы уже писали, макияжем в нежных оттенках и серьгами-пусетами.

Напомним, Елена Зеленская в зеленом костюме и с новыми серьгами появилась на встрече в университете.