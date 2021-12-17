В двубортном пальто, с пайетками и на высоких каблуках: эффектная Юлия Тимошенко посетила Подолье

Политик выбрала для поездки роскошный лук.
Юлия Тимошенко сегодня, 17 декабря, посетила Подолье. Там она приняла участие в мероприятии, для которого выбрала роскошный белоснежный аутфит.
Политик была одета в стильное двубортное пальто с серебряными пуговицами, воротником-стойкой и накладными карманами.
Сзади на пальто был белый хлястик с пуговицами.
Под верхней одеждой на ней была белая юбка-карандаш с разрезом сзади и водолазка с воротником, расшитым серебряными пайетками, сверкавшими от вспышек фотокамер.
Наряд Юлия Владимировна сочетала с сапогами цвета слоновой кости на высокой платформе и каблуке.
Волосы она собрала в хвост, сделав прикорневый объем, и нанесла на лицо нежный макияж.
Напомним, недавно госпожа Тимошенко развеселила своих подписчиков забавным видео из студии звукозаписи, где она поиграла на барабанах.
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