В двубортном жакете, брюках-палаццо и серьгах-кольцах: Елена Зеленская на мероприятии с молодежью

Первая леди Украины в деловом образе предстала на ивенте в Киеве.

Елена Зеленская приняла участие в мероприятии "Ты как? Истории стойкости", посвященном Всемирному дню психического здоровья. Он состоялся в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?", инициированной первой леди при поддержке ЮНИСЕФ.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На мероприятии молодежь поделились своими рассказами о пережитом во время войны. В частности, история 17-летней Софии, потерявшей папу в Мариуполе, 17-летней Полины, во время войны борющейся с последствиями болезни, 15-летней Виолетты, пережившей оккупацию в Новой Каховке.

"Благодарна молодым людям, чьи истории мы услышали, за их искренность и смелость. Рассказывать такое, тем более публично, непросто, потому что значит проживать боль. Не каждый взрослый отважится на такое. Но наши герои не только глубоко проанализировали свой травматический опыт – они нашли выход. Он заключается в саморазвитии и помощи другим", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Она также обратилась с призывом ко всем родителям и старшему поколению не игнорировать возникающие перед детьми и подростками вызовы в сфере ментального здоровья.

На ивенте первая леди появилась в серой рубашке и деловом черном костюме, состоявшем из двубортного жакета и брюк-палаццо. Лук Елена дополнила черными остроносыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала ровную укладку с боковым пробором и легкий макияж. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в голубом костюме предстала на национальной премии для учителей.

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