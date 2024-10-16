В двубортном жакете и белой блузке: Брижит Макрон пообедала с королевскими супругами Бельгии

Первая леди Франции выбрала для своего лука классические цвета.
Брижит Макрон по случаю официального визита в Париж короля Бельгии Филиппа и королевы Матильды организовала обед, на который также пригласила французских и бельгийских участников творческой и культурной индустрии во Франции.
Первая леди появилась там в деловом образе. На ней был двухбортный приталенный жакет темно-синего цвета и белая блузка с высокой горловиной.
Аутфит госпожа Макрон сделала укладку с прикорневым объемом и традиционный макияж смоки-айс.
Напомним, на государственном ужине в Елисейском дворце Брижит Макрон сияла в вечернем черном платье макси.
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