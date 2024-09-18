В двубортном жакете и карамельных брюках: Елена Зеленская на мероприятии во Львове

Елена Зеленская приняла участие в открытии модернизированной бактериологической лаборатории на базе клинического центра детской медицины во Львове. На мероприятии был также лорд Эшкрофт, ставший донором этого проекта.

Елена Зеленская и лорд Эшкрофт / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в деловом образе. На ней был темно-синий двубортный жакет с серебряными пуговицами, топ и широкие карамельные брюки со стрелками. Наряд Зеленская дополнила коричневой обувью.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аккуратная укладка, нежный макияж и золотые серьги-гвоздики завершили лук жены президента.

Лорд Эшкрофт и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на встречу с Майклом Дугласом надела костюм баклажанового оттенка.

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