В двубортном жакете и карамельных брюках: Елена Зеленская на мероприятии во Львове

Первая леди продемонстрировала новый деловой лук.
Елена Зеленская приняла участие в открытии модернизированной бактериологической лаборатории на базе клинического центра детской медицины во Львове. На мероприятии был также лорд Эшкрофт, ставший донором этого проекта.
Там первая леди предстала в деловом образе. На ней был темно-синий двубортный жакет с серебряными пуговицами, топ и широкие карамельные брюки со стрелками. Наряд Зеленская дополнила коричневой обувью.
Аккуратная укладка, нежный макияж и золотые серьги-гвоздики завершили лук жены президента.
Напомним, Елена Зеленская на встречу с Майклом Дугласом надела костюм баклажанового оттенка.
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