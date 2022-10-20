В двубортном жакете и лоферах: Елена Зеленская в образе total black дала интервью немецкому изданию

Елена Зеленская дала интервью немецкому Bild, которое опубликовала в Instagram. Она рассказала о том, как Украина переживает террористические атаки России. Первая леди отметила, что каждая такая атака еще больше объединяет украинцев и мотивирует делать все ради победы.

"Российские террористические атаки слишком близко к каждому украинцу, где бы ты сам в этот момент ни был. Недавнюю гибель молодой беременной женщины от атаки российского дрона в столице мы переживали вместе с представительницей моей команды — она знала Викторию лично. Я в свою очередь хорошо знаю врачей. "Охматдет", понесший тяжелую потерю на прошлой неделе: российская атака унесла жизни молодого детского врача – гематолога Оксаны Леонтьевой. Когда погибает человек, погибает вселенная. И никакие разрушения с этим не сравнить", — написала первая Зеленская в посте.

Она также отметила, что главная задача нашей страны – помочь пережить зиму тем, кто остается на Херсонщине, Харьковщине и на других уязвимых территориях.

"Нужно все: от генераторов до лекарств. Именно этим занят мой недавно созданный Фонд @zelenskafoundation. Другие задачи кроме гуманитарной помощи — восстановление школ, чтобы дети имели нормальную жизнь, восстановление больниц, чтобы помощь поступала ко всем вовремя. Призывала приобщиться мировой бизнес, потому что наше и так несет на себе основное бремя", — подытожила Зеленская.

На интервью Елена предстала в образе total black. На ней был двубортный жакет, водолазка и широкие укороченные брюки. Наряд жена президента дополнила стильными лоферами.

Зеленская собрала волосы в низкий пучок и сделала нежный макияж. В ушах у нее были серьги в виде петушков от украинского бренда GUNIA Project.

Напомним, ранее Елена показала щемящее видео с мальчиком, мама которого погибла во время оккупации в Буче.

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