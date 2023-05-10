В двубортном жакете и рубашке в полоску: Елена Зеленская на встрече с главой Еврокомиссии

Елена Зеленская встретилась с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая приехала в Киев с официальным визитом. Они обсуждали вопросы психологической реабилитации украинских детей, пострадавших от войны.

Елена Зеленская встретилась с Урсулой фон дер Ляйен / Фото: Instagram Елены Зеленской

Фон дер Ляйен предложила экспертную помощь ЕС в создании программы поддержки для детей.

Елена Зеленская и Урсулой фон дер Ляйен / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Уникальную программу помощи украинским детям наработают уже наши специалисты — так же, как они это делают для психологического лагеря, где реабилитируют потерявших на войне близких детей. В ответ на страшный опыт украинцев формируем мощную психологическую помощь, чтобы никто не остался с пережитым сам в одиночку", – отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече первая леди предстала в деловом аутфите. На ней был черный двубортный жакет и белая рубашка в полоску.

Урсулой фон дер Ляйен и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила прической с прикорневым объемом и плетением, нежным макияжем и серьгами-пусетами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила коронацию Чарльза III. Для исторического события она выбрала костюм от украинского бренда the COAT by Katya Silchenko, состоявший из пальто с двумя пуговицами и платья миди.

Читайте также: