В двубортном жакете и с бабочкой на шее: новый выход Брижит Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствовали у себя в гостях в Елисейском дворце президента Литвы Гитанаса Науседу с женой Дианой Науседене.

Брижит была одета во все черное. На ней был бархатный двубортный приталенный жакет, прямые брюки-дудочки и черные кожаные туфли-лодочки.

Эммануэль и Брижит Макроны / Фото: Getty Images

Аутфит первая леди дополнила объемной укладкой и любимым макияжем смоки-айс. На шее у нее был интересный аксессуар в виде бабочки.

Эммануэль и Брижит Макроны, Гитанас Науседа, Диана Науседене / Фото: Getty Images

Первая леди Литвы выбрала для своего появления черное классическое пальто и белое платье с черным цветочным принтом.

Напомним, Брижит Макрон на улицах Парижа сфотографировали в бежевом пальто в стиле милитари и со стеганым клатчем.

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