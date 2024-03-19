В двубортном жакете и с бабочкой на шее: новый выход Брижит Макрон

Первая леди Франции продемонстрировала стильный образ total black.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствовали у себя в гостях в Елисейском дворце президента Литвы Гитанаса Науседу с женой Дианой Науседене.
Брижит была одета во все черное. На ней был бархатный двубортный приталенный жакет, прямые брюки-дудочки и черные кожаные туфли-лодочки.
Аутфит первая леди дополнила объемной укладкой и любимым макияжем смоки-айс. На шее у нее был интересный аксессуар в виде бабочки.
Первая леди Литвы выбрала для своего появления черное классическое пальто и белое платье с черным цветочным принтом.
Напомним, Брижит Макрон на улицах Парижа сфотографировали в бежевом пальто в стиле милитари и со стеганым клатчем.
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