В двубортном жакете и с красивой прической: Елена Зеленская на деловой встрече

Елена Зеленская встретилась с новым главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, назначенным на должность главы представительства Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине в 2023 году. Первая леди поздравила его с назначением.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Они обсудили направления совместной работы, в частности, Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ты как?" При поддержке ЮНИСЕФ в Украине проводится обучение медиков психологической помощи детям по международной программе mhGAP. Зеленская отметила профессиональные проекты Фонда по обучению медиков и психологов. Команда ЮНИСЕФ вовлечена в распространение психологической осведомленности среди родителей, учителей и детей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"За полтора месяца уже более 17 тысяч специалистов завершили курс и готовы помогать своим маленьким пациентам. Это приближает услугу по ментальному здоровью к ребенку, потому что получить помощь детского психиатра сейчас очень сложно. Таких специалистов мало, их образовательные программы и компетенции не отвечают вызовам войны и потребности – система ежегодно не диагностирует более двух миллионов случаев. ЮНИСЕФ является надежным и глубоко профессиональным экспертом в этой сфере и, надеюсь, учтет эту проблему при планировании проектов в сфере ментального здоровья", – сказала супруга президента.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На встрече Елена предстала в деловом образе в классических цветах. На ней была белая рубашка и черный костюм, состоявший из двубортного жакета и широких брюк.

Первая леди сделала красивую прическу с локонами, нежный макияж и завершила лук серебряными серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в стеганном жилете и джинсах встретилась с приемной семьей в Черкасской области.

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