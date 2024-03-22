В двубортном жакете и с красивыми локонами: похудевшая премьер-министр Италии на саммите

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони принимает участие в саммите ЕС в Брюсселе. Лидеры Европейского Союза обсуждают планы по стимулированию инвестиций и экономики.

Премьер выбрала для своего появления деловой образ, состоявший из черного двубортного жакета, белого топа и черных брюк.

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Аутфит политик дополнила красивой прической с локонами, нежным макияжем, красным маникюром, браслетами и кольцами с камнями.

Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Мелони выглядела красиво и она заметно похудела.

На одном из фото Джорджа запечатлена с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляен и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Напомним, Джорджа Мелони в двубортном жакете, с локонами и красным маникюром встретилась с Зеленским в Киеве.

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