В двубортном жакете и с локонами: Елена Зеленская с чешским президентом побывала в укрытии на Киевщине
Первая леди Украины и президент Чехии посетили одно из обустроенных укрытий в Киевской области и обсудили дальнейшую поддержку украинцев.
Елена Зеленская вместе с президентом Чехии Петром Павелом посетили на Киевщине укрытие в одном из лицеев, которое Фонд первой леди закончила обновлять два месяца назад. Первая леди поблагодарила Петра Павела за поддержку украинцев и рассказала о результатах реализации совместных с чешскими партнерами гуманитарных проектов.
Там жена президента предстала в темно-синем двубортном жакете с металлическими пуговицами, светлой блузке с высокой горловиной и черных брюках со стрелками.
Образ Зеленская дополнила красивой прической с локонами, макияжем в нежных оттенках и лаконичными серьгами.
