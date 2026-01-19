ТСН в социальных сетях

265
1 мин

В двубортном жакете и с локонами: Елена Зеленская с чешским президентом побывала в укрытии на Киевщине

Первая леди Украины и президент Чехии посетили одно из обустроенных укрытий в Киевской области и обсудили дальнейшую поддержку украинцев.

Алина Онопа
Елена Зеленская

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская вместе с президентом Чехии Петром Павелом посетили на Киевщине укрытие в одном из лицеев, которое Фонд первой леди закончила обновлять два месяца назад. Первая леди поблагодарила Петра Павела за поддержку украинцев и рассказала о результатах реализации совместных с чешскими партнерами гуманитарных проектов.

Петр Павел и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Петр Павел и Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Там жена президента предстала в темно-синем двубортном жакете с металлическими пуговицами, светлой блузке с высокой горловиной и черных брюках со стрелками.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Образ Зеленская дополнила красивой прической с локонами, макияжем в нежных оттенках и лаконичными серьгами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в белом свитере и золотых украшениях встретилась с молодежью в Чернигове.

265
