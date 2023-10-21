В двубортном жакете и с платком-паше: Елена Зеленская в деловом образе появилась на встрече

Елена Зеленская встретилась с представителями Google – вице-президентом по вопросам взаимодействия с органами государственной власти и государственной политики Аннетте Кробер-Риль и вице-президентом по вопросам Центральной и Восточной Европы Патрикой Ворнкинг, которые впервые приехали в Украину.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Компания Google одна из первых применила санкции против России, приостановив рекламу. Она также расширила киберзащиту для украинских аккаунтов, госресурсов и СМИ.

"Коректные ответы у Google сейчас являются частью информационной безопасности всего мира. Поэтому передала гостям запросы от наших ведомств:

важно правильно отмечать на Google-картах Крым и отображать карту Украины в соответствии с границами 1991 года;

на YouTube автоматические рекомендации для украинских пользователей должны быть украинскими", – отметила первая леди.

Зеленская также предложила им новые совместные начинания. К примеру, создать онлайн-библиотеку психологической помощи, ведь, как выяснилось в рамках третьего саммита первых леди и джентльменов, металлическое здоровье относится к пяти главным вызовам для мира.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Мы восстанавливаем страну как безбарьерное пространство для граждан, в том числе и травмированных войной. Поэтому актуальны онлайн-услуги, доступные, несмотря на физическое состояние", — сказала Елена.

Первая леди также обратила внимание на украинские культурные памятники, которые находятся под угрозой уничтожения. Очень важна задача цифровизировать их и познакомить с ними мир.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Вместе с Google хотели бы ввести виртуальные выставки в наших музеях. Кстати, значительная часть работ наших художников на Google Arts & Culture нуждается в исторически справедливой идентификации именно как украинских, а не российских наработок", – сказала супруга президента.

На встрече Елена появилась в деловом черном костюме, состоявшем из двубортного жакета и прямых брюк, и темно-зеленой рубашке. В надгрудном кармане у нее был черный платок-паше с принтом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку, макияж в нежных оттенках и завершила аутфит серебряными серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном жакете и серой рубашке онлайн приняла участие в запуске украиноязычного аудиогида на Кипре.

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