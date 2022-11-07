В двубортном жакете и с вышитым цветком на груди: Урсула фон дер Ляйен в Египте

Президент Европейской комиссии приехала в Египет, чтобы принять участие в климатическом саммите.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Встреча состоялась во время климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе.
Там Урсула появилась в нежном деловом аутфите. На ней были черные прямые брюки со стрелками, бледно-розовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и розовая футболка с вышитым цветком со стразом.
Наряд политик дополнила черными плотными колготками и черными лакированными туфлями.
Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку, макияж с нежно-розовой помадой на губах, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.
Сунак был одет в черный классический костюм, белую рубашку, голубой галстук с принтом и черные туфли.
Напомним, глава Еврокомиссии в сине-желтом наряде приехала в Киев и встретилась с Владимиром Зеленским.
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