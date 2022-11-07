В двубортном жакете и с вышитым цветком на груди: Урсула фон дер Ляйен в Египте

Президент Европейской комиссии приехала в Египет, чтобы принять участие в климатическом саммите.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с новым премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Встреча состоялась во время климатического саммита COP27 в Шарм-эль-Шейхе.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Там Урсула появилась в нежном деловом аутфите. На ней были черные прямые брюки со стрелками, бледно-розовый двубортный жакет с серебряными пуговицами и розовая футболка с вышитым цветком со стразом.

Наряд политик дополнила черными плотными колготками и черными лакированными туфлями.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фон дер Ляйен сделала аккуратную укладку, макияж с нежно-розовой помадой на губах, украсила уши жемчужными серьгами-пусетами, а шею – жемчужным ожерельем.

Сунак был одет в черный классический костюм, белую рубашку, голубой галстук с принтом и черные туфли.

Урсула фон дер Ляйен и Риши Сунак / Фото: Associated Press

Напомним, глава Еврокомиссии в сине-желтом наряде приехала в Киев и встретилась с Владимиром Зеленским.

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