В двубортном жакете Louis Vuitton и водолазке: Брижит Макрон с мужем сходила на фотовыставку

В двубортном жакете Louis Vuitton и водолазке: Брижит Макрон с мужем сходила на фотовыставку

Первая леди Франции надела наряд любимого бренда.

Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит Макрон приехали в Италию, чтобы принять участие в саммите G20 - это первая личная встреча лидеров крупнейших экономических государств с начала пандемии COVID-19.

Президентская чета нашла время для культурной программы. Он посетили фотовыставку французского фотографа Наташи Лесуэр во Французской академии в Риме.

Брижит Макрон / Associated Press

Брижит была одета в темно-синий двубортный жакет от Louis Vuitton с черными лацканами и золотыми пуговицами, который она сочетала с черной водолазкой и брюками-дудочками и черными ботильонами. На дице у нее была черная маска. В руках она держала черный клатч.

Брижит Макрон / Associated Press

Эммануэль был одет в темно-синий классический костюм, белую рубашку и темно-синий галстук.

Брижит Макрон / Associated Press

Брижит Макрон / Associated Press

Еще Брижит попала в объективы фотографов, когда вместе с первой леди США Джилл Байден в кулуары предстоящего саммита G20 в Риме. На Макрон был темный топ и юбка миди, который она скомбинировала с синими лодочками на шпильке.

Брижит Макрон / Associated Press

Госпожа Байден надела черный костюм с леопардовым принтом.

Брижит Макрон и Джилл Байден / Associated Press

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