В двубортном жакете с колосками и на шпильках: красивая Елена Зеленская во Львове

Елена Зеленская в рамках поездки на Львовщину встретилась со своей латвийской коллегой Андрой Левите, которая с мужем, президентом Латвийской Республики Эгилсом Левитсом приехала в Украину с официальным визитом.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины появилась на встрече в любимом деловом черном костюме от украинского бренда Artem Klimchuk, состоявшем из прямых широких брюк и двубортного жакета с вышитыми колосками пшеницы на одной стороне.

Андра Левите и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елена дополнила бледно-желтой рубашкой и черными кожаными туфлями на шпильках, которые она позже сменила на черные лоферы.

Зеленская сделала аккуратную укладку с боковым пробором, нежный макияж и украсила уши экстравагантными золотыми серьгами.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Латвии была одета в костюм темно-баклажанового оттенка, который состоял из жакета без воротника и со скрытыми пуговицами, а также юбки миди. К жакету Андра прикрепила изысканную брошь, а также два сердца в цветах латвийского и украинского флагов.

Андра Левите / Фото: Instagram Елены Зеленской

На шее у госпожи Левите был белый платок с коричневым принтом в виде надписей. Обула она замшевые коричневые туфли, которые потом сменила на черные.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Первые леди Украины и Латвии вместе посетили украинский католический университет и Львовский областной перинатальный центр, а также приняли участие в международном форуме United for Justice.

Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская продемонстрировала фолловерам в Instagram красивый образ в костюме цвета индиго.

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