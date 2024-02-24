В двубортном жакете, с локонами и красным маникюром: премьер-министр Италии встретилась с Зеленским в Киеве

Джорджа Мелони в образе total black приехала в Украину.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вместе с другими западными лидерами приехала в Киев, чтобы принять участие в мероприятии, приуроченном ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

Джорджа Мелони и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Мелони, в частности, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Владимир Зеленский и Джорджа Мэлони / Фото: Associated Press

Вместе они возложили цветы к Стене памяти погибших защитников Украины.

Джорджа Мелони, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Премьер предстала на встрече с Зеленским в деловом образе, состоявшем из черного двубортного жакета и черных прямых штанов. Наряд она скомбинировала с черной обувью на низкой подошве.

Джорджа Мелони / Фото: Associated Press

Мелони сделала красивую укладку с локонами, нежный макияж и красный маникюр. Руки она украсила золотыми кольцами.

Джорджа Мэлони и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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