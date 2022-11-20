В двух аутфитах от Chanel: Шарлотта Казираги на праздничных мероприятиях в Монако

Члены монакской семьи отпраздновали на выходных национальный день Монако. Кроме Шарлин и Альбера II на празднествах присутствовали и другие члены монаршей семьи.

Племянница князя Альбера II – Шарлотта Казираги присутствовала на мероприятиях вместе со своим мужем Дмитрием Рассамом и детьми. Супруг Шарлотты держал их общего 4-летнего сына Бальтазара на руках.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Associated Press

Пара присутствовала на мероприятии в Непорочном соборе Нотр-Дам. Шарлотта надела в этот день твидовое пальто от Chanel и взяла с собой черную сумку от французского бренда на ремешке-цепочке. Также на голове у нее был черный ободок с вуалью.

Вечером на праздничном концерте Казираги появилась в твидовом платье в клетку, похоже тоже от Chanel, к которому подобрала уже другую черную сумку Chanel. Она надела тонкий браслет на запястье, серьги в форме капель в уши, в макияже немного подчеркнула глаза и губы, а волосы собрала в высокую прическу.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Getty Images

Ее супруг Дмитрий Рассам был элегантен во фраке, белоснежной рубашке и с галстуком-бабочкой.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Associated Press

Отметим, княгиня Монако Шарлин также впечатлила в двух своих новых выходах. Она продемонстрировала аутфит в белом пальто и шляпе, а также в темно-синем платье, которое надела на гала-вечер.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Княжеская чета Монако на праздновании Национального дня / Фото: Associated Press

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