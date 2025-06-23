- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 361
- Время на прочтение
- 1 мин
В двух жакетах и джинсах: Брижит Макрон посетила музыкальный праздник в Париже
Первая леди Франции в скромном аутфите предстала на музыкальном мероприятии.
Брижит Макрон накануне "Праздника музыки" в Елисейском дворце посетила "Неделю музыки Франции" в Париже.
На сцене мероприятия она появилась в сдержанном аутфите. На ней было два жакета – один черный, другой темно-синий, белый топ и темно-синие обтягивающие джинсы.
Образ первая леди дополнила объемным париком и макияжем с акцентом на глазах. Уши госпожа Макрон украсила маленькими золотыми серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой с подвесками, а руки – браслетами и кольцами с камнями.
Напомним, Брижит Макрон в элегантном костюме и туфлях Louis Vuitton предстала на ужине в Ницце по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану.