В двух жакетах и джинсах: Брижит Макрон посетила музыкальный праздник в Париже

Брижит Макрон / © Associated Press

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Брижит Макрон накануне "Праздника музыки" в Елисейском дворце посетила "Неделю музыки Франции" в Париже.

На сцене мероприятия она появилась в сдержанном аутфите. На ней было два жакета – один черный, другой темно-синий, белый топ и темно-синие обтягивающие джинсы.

Брижит Макрон / © Associated Press

Образ первая леди дополнила объемным париком и макияжем с акцентом на глазах. Уши госпожа Макрон украсила маленькими золотыми серьгами-кольцами, шею – золотой цепочкой с подвесками, а руки – браслетами и кольцами с камнями.

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Брижит Макрон / © Associated Press

Напомним, Брижит Макрон в элегантном костюме и туфлях Louis Vuitton предстала на ужине в Ницце по случаю открытия третьей Конференции ООН по океану.