В двухбортном кейп-пальто и на высоком каблуках: фотографы запечатлели Меланию Трамп на кладбище

Мелания в образе total black сопровождала мужа во время мероприятия на Арлингтонском национальном кладбище.

Избранный президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп вчера, 19 января, приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания появилась там в черном двубортном кейп-пальто, черных кожаных перчатках с пуговицами и черных кожаных сапогах на высоких каблуках.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Она сделала аккуратную укладку, любимый макияж смоки-айс и нанесла на губы розовую помаду.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Дональд был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черное пальто и черные туфли.

Дональд и Мелания Трампы / Фото: Associated Press

Напомним, после перединаугурационной вечеринки в гольф-клубе Trump Sterling состоялся фейерверк, за которым наблюдали супруги Трампов. На Мелании было стильное серое пальто Dior и белый костюм от Dolce & Gabbana.

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