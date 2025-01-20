В двухбортном кейп-пальто и на высоком каблуках: фотографы запечатлели Меланию Трамп на кладбище

Мелания в образе total black сопровождала мужа во время мероприятия на Арлингтонском национальном кладбище.
Избранный президент США Дональд Трамп вместе с супругой Меланией Трамп вчера, 19 января, приняли участие в церемонии возложения венков к могиле Неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище.
Мелания появилась там в черном двубортном кейп-пальто, черных кожаных перчатках с пуговицами и черных кожаных сапогах на высоких каблуках.
Она сделала аккуратную укладку, любимый макияж смоки-айс и нанесла на губы розовую помаду.
Дональд был одет в черный классический костюм, белую рубашку, черное пальто и черные туфли.
Напомним, после перединаугурационной вечеринки в гольф-клубе Trump Sterling состоялся фейерверк, за которым наблюдали супруги Трампов. На Мелании было стильное серое пальто Dior и белый костюм от Dolce & Gabbana.
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