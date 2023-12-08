В джемпере и атласной юбке: принцесса Беатрис с мужем сходила в кино

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци посетили показ фильма "Джеймс Блант: Одно британское чудо" в Picturehouse Central в Лондоне.

Принцесса приехала в кашемировом джемпере с круглым вырезом темно-синего цвета от JIGSAW, асимметричной атласной юбке с косой кромкой темно-синего цвета от этого же бренда и обута в черные ботильйоны с замком от Zara. Волосы Беатрис собрала в небрежный пучок, сделала красивый макияж глаз с блестящими тенями на веках и блеском подчеркнула губы. Ее муж Эдоардо был в белой рубашке, синем кардигане и черных брюках, а обут в белые кеды.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Пара присоединилась к множеству знаменитостей в кинотеатре вместе с Джеймсом Блантом и его женой Софией Уэлсли. Беатрис и Эдоардо выглядели счастливее, чем когда-либо, улыбаясь камерам после посещения эксклюзивного показа документального фильма о британском музыканте.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци, Джеймс Блант и его жена София Уэлсли / Фото: Getty Images

Светский выход произошел после того, как принцесса Беатрис поддержала свою сестру принцессу Евгению на первом зимнем гала-концерте ее благотворительной организации по борьбе с рабством в прошлый четверг. Тогда Беа появилась на публике в платье миди из крепа и шифона Self-Portrait в лондонском Центре искусств Баттерси.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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