В джемпере, джинсах и пальто: стильный выход испанской принцессы Леонор

Наследница испанского престола – принцесса Леонор – сейчас как никогда привлекает внимание прессы и журналистов.

Принцесса Астурийская на выходных вместе с родителями навестили победителя конкурса "Образцовый город Астурия" - деревню Сотрес в Кабралесе.

18-летняя принцесса Леонор появилась на мероприятии в темном вязанном джемпере, клетчатом пальто средней длины с крупными карманами по бокам и голубых прямых джинсах. Обута принцесса была в черные грубые кожаные ботинки.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Леонор собрала волосы в высокий хвост, сделала легкий дневной макияж, надела золотые серьги-колечки и кольцо на указательный палец правой руки.

Напомним, на церемонии вручения премий принцессы Астурийской принцесса Леонор появилась в темном брючном костюме-тройке, дополнив аутфит черными туфлями-лодочками на невысоких каблуках. Девушка сделала низкий пучок, макияжем подчеркнула глаза и губы и надела серьги-висюльки.

Принцесса Леонор и инфанта София / Фото: Getty Images

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