В джемпере и черных брюках: принцесса Мария-Олимпия пришла на ивент с Памелой Андерсон

Девушка приехала в отель Chelsea в Нью-Йорке в стильном черном аутфите, который состоял из черного джемпера, черных брюк с высокой талией и черных кожаных туфлей. Сверху Мария-Олимпия набросила черное пальто.

У принцессы были распущены белокурые волосы, а на лице был очень легкий дневной макияж. Никаких украшений она надевать не стала, сделала лишь бордовый маникюр.

Принцесса Мария-Олимпия / Фото: Getty Images

На мероприятии появилась и главная героиня фильма Памела Андерсон в черном лаконичном пальто под которым виднелась белая рубашка, она была в черных плотных колготах и босоножках на каблуках. Вместе с ними была запечатлена и режиссер фильма Джиа Коппола.

Памела Андерсон, принцесса Мария-Олимпия и Джиа Коппола / Фото: Getty Images

В фильме рассказывается история женщины, которая после тридцати лет успешной карьеры танцовщицы должна спланировать свое будущее, поскольку шоу, в котором она работала, внезапно закрывается.

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