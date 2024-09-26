В джемпере и элегантных брюках: принцесса Мадлен под прицелом папарацци в Нью-Йорке

Шведская принцесса Мадлен попала под прицел уличных фотографов в Нью-Йорке.
Принцессу Мадлен запечатлели на Мэдисон-авеню после посещения мероприятия в Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
42-летняя принцесса Мадлен была в белом джемпере и брюках цвета хаки, а в руках несла пальто Alberto Biani также цвета хаки. Обула Мадлен молочные туфли-слингбэки на невысоких каблуках, а им в тон подобрала сумку на длинном ремешке.
У Мадлен были распущены волосы, легкий дневной макияж, в ушах серьги-клипсы, а на запястье браслеты. Также принцесса сделала вишневый маникюр.
Вместе со своей матерью королевой Сильвией принцесса Мадлен посетила мероприятие в поддержку Всемирного фонда детства на Парк-авеню в Нью-Йорке, которое посещают ежегодно. Сильвия надела белый костюм и блузку, серебристые туфли-лодочки и взяла с собой клатч в тон. На шее у нее было жемчужное колье, а в ушах жемчужные серьги. Красивая прическа и макияж завершали образ королевы. Ее дочь - принцесса Мадлен - надела цветочное платье с кружевным акцентом на груди и цветочным принтом, обула черные туфли из замши и в руках держала черный клатч Bottega Veneta. Она распустила волосы, сделала макияж и надела серьги из жемчуга.
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