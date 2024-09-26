В джемпере и резиновых сапогах: кронпринцесса Метте-Марит на мероприятии с мужем

Кронпринцесса была одета в рубашку и темно-синий джемпер, узкие брюки и обута в высокие резиновые сапоги. Метте-Марит распустила белокурые волосы и сделала очень легкий, едва заметный макияж. Ее муж и будущий король кронпринц Хокон надел также рубашку и джемпер, а сверху куртку и шарф. Он был в джинсах и черных кроссовках.

Напомним, недавно мы рассказывали, что старшего сына кронпринцессы Метте-Марит арестовали снова. Но будущая королева-консорт не комментирует ситуацию прессе.

Кронпринц Хокон и кронпринцесса Метте-Марит / Фото: Getty Images

Ранее Мариус Хойби был арестован и задержан 4 августа 2024 года по подозрению в "физическом и психологическом" нападении на 20-летнюю девушку, с которой состоял в отношениях.

Мариус Хойби / Фото: Getty Images

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