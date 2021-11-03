В джемпере и сапогах: леди Амелия Виндзор посетила чаепитие в Лондоне

Двоюродная внучатая племянница королевы Елизаветы II в последнее время все чаще появляется на публичных мероприятий.

Вчера леди Амелия Виндзор посетила послеобеденный прием или чаепитие Амелии Виндзор x Holy Carrot в Holy Carrot в Лондоне. На публике 26-летняя леди Амелия появилась в кирпичного цвета джемпере, который надела в сочетании то ли с макси-юбкой, то ли с платьем в клетку и рюшами на подоле. Волосы девушки были распущены, а на лице был легкий естественный макияж. Обута леди Амелия была в замшевые ботинки, также на ногах у нее были блестящие колготы.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

Амелия Виндзор прекрасно выглядит и почти всегда, выходя в свет, старается быть максимально естественной. В прошлый свой выход девушка в скромном платье посещала пати британского Vogue x Self-Portrait.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

А еще раньше Амелия демонстрировала на публике лук, состоящий из длинного черного платья с глубоким V-образным декольте и серого пальто в крупную клетку, которые сочетала с розовыми ботинками с коричневыми пятнами и без каблуков.

Леди Амелия Виндзор / Getty Images

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