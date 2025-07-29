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В джемпере и цветочной юбке: принцессу Беатрис с мужем и детьми неожиданно запечатлели на улицах Лондона
Принцесса Йоркская Беатрис неожиданно появилась на публичном мероприятии со своей семьей.
Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци и их детий — Сиенна, Афина и Кристофер присоединились к фанатам, выстроившимся вдоль торгового центра в ожидании автобуса с женской сборной Англии по футболу во время парада победы возле Букингемского дворца в Лондоне. Встречу организовали в честь победы сборной Англии на Евро-2025 в Швейцарии, которую, напомним, приезжали поддержать принц Уильям и принцесса Шарлотта.
Принцесса Беатрис с семьей неожиданно появилась на аллее, чтобы поддержать «львиц» после их исторической победы на Евро. Спортсменки стали первой женской командой, защитившей свой титул чемпионов Европы.
Принцесса Йоркская решила слиться с толпой, надев белый джемпер и юбку с цветочным принтом, а обута была в красные балетки. Она собрала волосы в небрежный хвост и сделала легкий макияж. Ее муж Эдоардо держал на руках рюкзак-переноску, в котором находилась младшая дочь пары Афина. Одет мужчина был в рубашку и зеленые брюки чинос, а также был в бейсболке на голове. Маленькая Афина была в розовом наряде, а ее старшая сестра Сиенна в розовой футболке. Пасынок принцессы Беатрис — Кристофер — надел синюю футболку.
Напомним, команду спортсменок-победителей чемпионата теперь ждет прием в Букингемском дворце.