В джемпере и цветочной юбке: принцессу Беатрис с мужем и детьми неожиданно запечатлели на улицах Лондона

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо с детьми / © Getty Images

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Беатрис, ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци и их детий — Сиенна, Афина и Кристофер присоединились к фанатам, выстроившимся вдоль торгового центра в ожидании автобуса с женской сборной Англии по футболу во время парада победы возле Букингемского дворца в Лондоне. Встречу организовали в честь победы сборной Англии на Евро-2025 в Швейцарии, которую, напомним, приезжали поддержать принц Уильям и принцесса Шарлотта.

Принцесса Беатрис с семьей неожиданно появилась на аллее, чтобы поддержать «львиц» после их исторической победы на Евро. Спортсменки стали первой женской командой, защитившей свой титул чемпионов Европы.

Принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо с детьми — Афиной, Сиенной и Кристофером / © Getty Images

Принцесса Йоркская решила слиться с толпой, надев белый джемпер и юбку с цветочным принтом, а обута была в красные балетки. Она собрала волосы в небрежный хвост и сделала легкий макияж. Ее муж Эдоардо держал на руках рюкзак-переноску, в котором находилась младшая дочь пары Афина. Одет мужчина был в рубашку и зеленые брюки чинос, а также был в бейсболке на голове. Маленькая Афина была в розовом наряде, а ее старшая сестра Сиенна в розовой футболке. Пасынок принцессы Беатрис — Кристофер — надел синюю футболку.

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Напомним, команду спортсменок-победителей чемпионата теперь ждет прием в Букингемском дворце.

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