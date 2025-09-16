В джемпере и ярких брюках: королева Мэри посетила мероприятие со свекровью

Королева Мэри и королева Маргртете II / © Getty Images

«Монс Клинт — уникальный ландшафт ледникового периода и новый объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Вчера Их Величества вместе посетили Геоцентр и выставку „Все взаимосвязано — биоразнообразие на Хейе-Мен, которая является частью масштабного проекта ЕС LIFE Orchids, направленного на защиту и популяризацию уникальной природы и множества редких видов на Хейе-Мен“, — сообщает королевский дворец Дании.

Королева Маргрете II (бывшая королева Дании, которая отреклась от престола в пользу сына Фредерика X), является покровительницей Геоцентра Менс-Клинт — центра природы и знаний, рассказывающего о геологии, естественной истории и биоразнообразии этого региона.

Королева Мэри и королева Маргрете II / © Getty Images

Маргрете была одета в белую блузку, синий удлиненный жакет и клетчатую юбку. Она обула кожаные туфли, сделала выразительный макияж губ и свой любимый красный маникюр, дополнив образ серьгами-клипсами и несколькими кольцами.

Королева Мэри была в коричневом коротком джемпере и прямых брюках кирпично-красного цвета от The Fold London, блузке с цветочным принтом от ME+EM, коричневых туфлях Malone Souliers, волосы она распустила, дополнив образ серьгами-кольцами с россыпью бриллиантов и выразительным макияжем.

А в выходные королева Мэри посетила Национальный центр скорби, чтобы отметить его 25-летие в Копенгагене. Там Ее Величество появилась в брючном костюме от Max Mara, дополнила лук розовым клатчем из крокодиловой кожи Carlend Copenhagen и синими замшевыми туфлями на каблуках от Jimmy Choo.