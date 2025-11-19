- Дата публикации
В джемпере и юбке с пайетками: королева Летиция посетила светскую церемонию
Король и королева Испании присутствовали на церемонии вручения журналистской премии «Francisco Cerecedo» в отеле Ritz в Мадриде.
Король Филипп VI и королева Летиция прибыли в отель на 42-ю журналистскую премию имени Франсиско Сереседо. В этом году она была присуждена Франу Севилье, журналисту Национального радио Испании. Жюри отметило его «выдающуюся журналистскую карьеру в самых сложных условиях, важнейшую роль на передовой профессии».
На мероприятии королева Летиция появилась в эффектном образе: кашемировом джемпере цвета марсала от Falconeri и юбке-миди с пайетками от Massimo Dutti, обула туфли-слингбэки от Magrit и дополнила образ золотыми серьгами и золотым колье-цепью. Также Летиция подобрала кожаный клатч к образу, сделала волнистую укладку и выразительный макияж глаз и губ.
Ее супруг король Филипп VI, который вчера, напомним, во дворце Сарсуэлла принимал президента Зеленского, тоже посетил вместе с ней церемонию.