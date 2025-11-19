В джемпере и юбке с пайетками: королева Летиция посетила светскую церемонию

Королева Летиция / © Getty Images

Король Филипп VI и королева Летиция прибыли в отель на 42-ю журналистскую премию имени Франсиско Сереседо. В этом году она была присуждена Франу Севилье, журналисту Национального радио Испании. Жюри отметило его «выдающуюся журналистскую карьеру в самых сложных условиях, важнейшую роль на передовой профессии».

На мероприятии королева Летиция появилась в эффектном образе: кашемировом джемпере цвета марсала от Falconeri и юбке-миди с пайетками от Massimo Dutti, обула туфли-слингбэки от Magrit и дополнила образ золотыми серьгами и золотым колье-цепью. Также Летиция подобрала кожаный клатч к образу, сделала волнистую укладку и выразительный макияж глаз и губ.

Ее супруг король Филипп VI, который вчера, напомним, во дворце Сарсуэлла принимал президента Зеленского, тоже посетил вместе с ней церемонию.