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В джемпере любимого бренда Кейт Миддлтон: княгиня Шарлин на благотворительном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
503
Время на прочтение
1 мин
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В джемпере любимого бренда Кейт Миддлтон: княгиня Шарлин на благотворительном мероприятии

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Снимки княгини Шарлин в окружении собак растрогали поклонников.

Несколько дней назад княгиня Монако, Ее Светлость принцесса Шарлин, отправилась в резиденцию Кап Флери в сопровождении волонтеров ассоциации "Chiens de coeur". Снимки опубликовали на Facebook княжеской четы Монако.

В этот день Шарлин надела джемпер из смесовой шерсти косой вязки "Emory" коричневого цвета от Emilia Wickstead за 834 доллара и дополнила его широкими брюками в тон и остроносой обувью.

На шее у княгини был платок, также она сделала лаконичную укладку и легкий дневной макияж в теплых оттенках. На ее пальце сверкало помолвочное кольцо, которое Шарлин стала носить все чаще.

А несколькими днями ранее княгиня Шарлин в стильном образе появилась на открытии ресторана и выглядела весьма стильно. На мероприятии она присутствовала со своим супругом князем Альбером II.

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Дата публикации
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