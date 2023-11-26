В джемпере любимого бренда Кейт Миддлтон: княгиня Шарлин на благотворительном мероприятии

Несколько дней назад княгиня Монако, Ее Светлость принцесса Шарлин, отправилась в резиденцию Кап Флери в сопровождении волонтеров ассоциации "Chiens de coeur". Снимки опубликовали на Facebook княжеской четы Монако.

В этот день Шарлин надела джемпер из смесовой шерсти косой вязки "Emory" коричневого цвета от Emilia Wickstead за 834 доллара и дополнила его широкими брюками в тон и остроносой обувью.

На шее у княгини был платок, также она сделала лаконичную укладку и легкий дневной макияж в теплых оттенках. На ее пальце сверкало помолвочное кольцо, которое Шарлин стала носить все чаще.

А несколькими днями ранее княгиня Шарлин в стильном образе появилась на открытии ресторана и выглядела весьма стильно. На мероприятии она присутствовала со своим супругом князем Альбером II.

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