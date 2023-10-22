В джемпере с принтом тай-дай, брюках и в ботинках: неожиданный выход королевы Летиции

Королева Летиция, принцесса София, король Филипп VI и наследная принцесса Леонор посещают церкви Арроэс, Пиона и Канданала, которые были удостоены звания лучших астурийских деревень 2021 года, на следующий день после церемонии "Принцессы Астурийской" в испанском муниципалитете Вильявисьосе, который входит в провинцию Астурия.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Летиция в этот день появилась в непринужденном образе – джемпере в принт тай-дай от испанского бренда Psophía, черных обтягивающих брюках и черных грубых ботинках на шнуровке. А сверху набросила темно-синий тренч. Королева распустила длинные волосы и сделала дневной макияж, а у нее на пальце сверкало любимое кольцо Coreterno.

Испанская королевская семья / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор надела светлый короткий тренч и джинсовую рубашку и брюки цвета экрю в сочетании с кедами в тон. Волосы принцесса собрала в высокий хвост. Ее сестра инфанта София была в светлых брюках-клеш, джемпере и куртке в стиле милитари с большими карманами, в сочетании с белыми кроссовками. А король Филипп VI был в светлой рубашке, оливковом пиджаке и джинсах.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Люди собрались, чтобы увидеть вблизи королевскую семью. Напомним, вчера вечером королева Летиция появилась на церемонии в черном платье на одно плечо от Carolina Herrera.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

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