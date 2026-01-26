В джемпере цвета овсянки и с любимым браслетом: Меган Маркл появилась на сцене фестиваля

Меган Маркл / © Getty Images

Герцогиня Сассекская после показа фильма выступила на сцене на кинофестивале «Сандэнс». Фильм «Королевы печенья», снят компанией Archewell Productions, которую Меган и Гарри основали вместе после переезда в США в 2020 году. Этот проект посвящен группе девочек-скаутов во время ежегодного сезона покупки печенья в Америке. Для тех, кто с этим не знаком, покупка печенья — это мероприятие, которое объединяет тысячи девочек по всей стране и с годами стало проверкой организованности и настойчивости.

Документальный фильм посвящен усилиям и соперничеству, окружающим это мероприятие. Он также затрагивает такие вопросы, как командная работа, принятие решений и развитие личных качеств, таких как коммуникабельность, ответственность и амбиции.

Меган Маркл / © Getty Images

На сцене герцогиня появилась в джемпере цвета овсянки и черных брюках, ее волосы были собраны в пучок, в ушах были золотые серьги и легкий макияж на лице. На запястье у нее был браслет Love от Сartier, а на пальцах кольца — помолвочное и обручальное.

Поверх этого простого наряда Маркл надела длинное синее пальто, а обута была в туфли-лодочки на каблуках.