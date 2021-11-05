В джинсах цвета хаки и белой рубашке: новый выход королевы Летиции из поездки в Парагвай

Испанская королева Летиция находилась с трехдневным визитом в Парагвае.
К сожалению, мы не увидели разных выходов королевы в этой поездке. Но известно, что вчера Летиция встречалась с президентом Парагвая Марио Абдо Бенитесом и первой леди Сильваной Лопес Морейра де Абдо в президентском доме Мбурубича Рога в Асунсьоне.
В этот день у королевы было еще несколько рабочих встреч. Мы увидели ее в простом повседневном образе – все той же красной жилетке, белой рубашке, джинсах цвета хаки с поясом на талии, а также замшевых ботинках на шнуровке. Работая, Летиция не снимала маску с лица.
Почему поездка проходит в столь секретном формате, не известно. В выходные Ее Величество уже вернется в Мадрид к своей семье.
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