В джинсах, джемпере и резиновых сапогах: как Зара Тиндалл выглядит в повседневной жизни

Зара Тиндалл / © Getty Images

Реклама

Зара посетила соревнования Cornbury House Horse Trials в парке Корнбери, где была запечатлена с Фионой Хауден.

Одета 44-летняя Зара была в простые синие джинсы, джемпер от Fairfax & Favor и удлиненную куртку от этого же бренда. Зара дополнила лук шляпой и грязно-зелеными резиновыми сапогами из коллаборации брендов Le Chameau x Fairfax & Favor.

Зара Тиндалл и Фиона Хауден / © Getty Images

Зара собрала волосы в низкий хвост и сделала очень легкий макияж на лице.

Реклама

Напомним, что ее мама — принцесса Анна — тем временем на выходных принимала участие в рейде «Верховые марки» в Эдинбурге и была запечатлена фотографами верхом на лошади.