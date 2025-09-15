ТСН в социальных сетях

Общество
72
1 мин

В джинсах, джемпере и резиновых сапогах: как Зара Тиндалл выглядит в повседневной жизни

Дочь королевской принцессы Анны попала под прицелы фотографов в Чарлбери.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Зара Тиндалл

Зара Тиндалл / © Getty Images

Зара посетила соревнования Cornbury House Horse Trials в парке Корнбери, где была запечатлена с Фионой Хауден.

Одета 44-летняя Зара была в простые синие джинсы, джемпер от Fairfax & Favor и удлиненную куртку от этого же бренда. Зара дополнила лук шляпой и грязно-зелеными резиновыми сапогами из коллаборации брендов Le Chameau x Fairfax & Favor.

Зара Тиндалл и Фиона Хауден / © Getty Images

Зара Тиндалл и Фиона Хауден / © Getty Images

Зара собрала волосы в низкий хвост и сделала очень легкий макияж на лице.

Напомним, что ее мама — принцесса Анна — тем временем на выходных принимала участие в рейде «Верховые марки» в Эдинбурге и была запечатлена фотографами верхом на лошади.

Принцесса Анна / © Getty Images

Принцесса Анна / © Getty Images

72
