В джинсах, джемпере и резиновых сапогах: как Зара Тиндалл выглядит в повседневной жизни
Дочь королевской принцессы Анны попала под прицелы фотографов в Чарлбери.
Зара посетила соревнования Cornbury House Horse Trials в парке Корнбери, где была запечатлена с Фионой Хауден.
Одета 44-летняя Зара была в простые синие джинсы, джемпер от Fairfax & Favor и удлиненную куртку от этого же бренда. Зара дополнила лук шляпой и грязно-зелеными резиновыми сапогами из коллаборации брендов Le Chameau x Fairfax & Favor.
Зара собрала волосы в низкий хвост и сделала очень легкий макияж на лице.
Напомним, что ее мама — принцесса Анна — тем временем на выходных принимала участие в рейде «Верховые марки» в Эдинбурге и была запечатлена фотографами верхом на лошади.