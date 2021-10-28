В джинсах и белой рубашке: герцогиня Меган в простом и стильном луке появилась перед публикой

В джинсах и белой рубашке: герцогиня Меган в простом и стильном луке появилась перед публикой

Наверняка вы слышали, что герцогиня Сассекская Меган написала книгу под названием The Bench ("Скамейка").

Теперь на YouTube-канале Brightly, который принадлежит американскому издательству Random House, издавшему книгу Меган, вышло видео, в котором герцогиня прочитала книгу, написанную собственноручно.

"Мы счастливы приветствовать Меган, герцогиню Сассекскую, в Brightly Storytime! Ее книга The Bench описывает отношения между отцом и сыном и напоминает нам о множестве способов, которыми любовь может формироваться и выражаться в современной семье", - гласит подпись под видео.

Меган и Гарри с сыном Арчи / Getty Images

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Многие отметили, что герцогиня Меган, которая в июне родила второго ребенка – дочь Лилибет, прекрасно выглядит. Она одета в белую рубашку и джинсы, у нее на шее сверкает золотая подвеска, на запястье - несколько золотых браслетов и часы. Волосы Меган собраны в низкий пучок сзади, а на лице легкий дневной макияж.

В ролике герцогиня рассказывает, что написала это стихотворение для своего мужа принца Гарри и их сына Арчи, а затем взяла этот стих за основу и выпустила книгу, которую теперь может прочитать каждый из вас.

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