В джинсах и блейзере Zara: принцесса Уэльская сходила в супермаркет

Принцесса Уэльская встретилась с Ричардом Уолкером, управляющим супермаркетом Iceland. Встреча состоялась в рамках проекта Кэтрин, который называется Shaping Us.

На встречу принцесса Кейт приехала в двубортном блейзере от Zara за 70 долларов, надела под него светлую трикотажную кофту и синие джинсы с высокой талией. Также сasual образ принцессы Уэльской дополняли серьги от Accessorize. Кстати, образы Кэтрин в джинсах ранее мы вам уже показывали, они ей очень идет.

Видео со встречи принцессы было опубликовано в аккаунте принца и принцессы Уэльских.

"Основы столь многих социальных навыков, которые компании ищут на своих рабочих местах, закладываются в самые ранние годы нашей жизни. Приятно поболтать с @richardiceland о нашей кампании #ShapingUs с @earlychildhood", - написано под роликом.

Ранее, напомним, принцесса Уэльская посетила штаб-квартиру NatWest в Лондоне, куда приезжала, чтобы провести собрание своей новой бизнес-целевой группы по раннему развитию детей.

Тогда на встречу Ее Высочество приехала в жакете из крепа молочного цвета от Alexander Mcqueen стоимостью 2190 долларов, дополнив образ черными классическими брюками со стрелками и высокой талией и ремнем, а обула черные замшевые туфли на каблуках Gianvito Rrossi.

Принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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