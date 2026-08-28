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ТСН в социальных сетях

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Категория
Общество
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В джинсах и блузке с ажурными рюшами: премьер-министр Исландии выступила на мероприятии в Рейкьявике

Криструн Фростадоттир появилась на публичной дискуссии в удобном образе в стиле smart casual.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Криструн Фростадоуттир

Криструн Фростадоуттир / © Associated Press

Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир выступила на публичном мероприятии в Рейкьявике, посвященном референдуму о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.

Для этого мероприятия политик выбрала голубую блузку с длинными рукавами. Она была украшена фигурными ажурными рюшами вдоль воротника и планки с пуговицами. Манжеты также были украшены декоративными пуговицами в тон.

Криструн Фростадоттир / © Associated Press

Криструн Фростадоттир / © Associated Press

Криструн заправила блузку в синие широкие джинсы с высокой посадкой и черным кожаным ремнем с металлической пряжкой.

Премьер-министр дополнила свой наряд коричневыми замшевыми ботинками на невысоких каблуках. Также на ней были золотистые серьги-кольца, тонкий браслет, часы и несколько колец.

Фростадоттир уложила свои светлые волосы в лаконичную прическу с боковым пробором, а в макияже подчеркнула глаза и выбрала помаду естественного оттенка.

Напомним, Криструн Фростадоттир на встрече с Макроном появилась в белом облегающем платье с высоким вырезом и рукавами длиной три четверти.

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