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В джинсах и блузке с ажурными рюшами: премьер-министр Исландии выступила на мероприятии в Рейкьявике
Криструн Фростадоттир появилась на публичной дискуссии в удобном образе в стиле smart casual.
Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоттир выступила на публичном мероприятии в Рейкьявике, посвященном референдуму о возобновлении переговоров о вступлении страны в Европейский Союз.
Для этого мероприятия политик выбрала голубую блузку с длинными рукавами. Она была украшена фигурными ажурными рюшами вдоль воротника и планки с пуговицами. Манжеты также были украшены декоративными пуговицами в тон.
Криструн заправила блузку в синие широкие джинсы с высокой посадкой и черным кожаным ремнем с металлической пряжкой.
Премьер-министр дополнила свой наряд коричневыми замшевыми ботинками на невысоких каблуках. Также на ней были золотистые серьги-кольца, тонкий браслет, часы и несколько колец.
Фростадоттир уложила свои светлые волосы в лаконичную прическу с боковым пробором, а в макияже подчеркнула глаза и выбрала помаду естественного оттенка.
Напомним, Криструн Фростадоттир на встрече с Макроном появилась в белом облегающем платье с высоким вырезом и рукавами длиной три четверти.