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В джинсах и куртке цвета хаки: герцогиня Софи присоединилась к важному мероприятию в Виндзоре

В джинсах и куртке цвета хаки: герцогиня Софи присоединилась к важному мероприятию в Виндзоре

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Жена принца Эдварда появилась на благотворительном мероприятия BBC Children in Need и The One Show The Challenge Squad в Виндзоре.

Герцогиня Эдинбургская, одетая в повседневные джинсы, свитер с высокой горловиной и куртку цвета хаки присоединилась к девушке с церебральным параличом во время марша в поддержку благотворительной организации Children in Need.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Видео с мероприятия поделились BBC в соцсети X.

"К Эмили присоединилась Ее Королевское Высочество Герцогиня Эдинбургская во второй день ее эпического пешего марафона ", - написали они к подписи под роликом. На видео видно, как Софи общается с девушкой наклонившись к ней поближе.

На днях, напомним, герцогиня Эдинбургская посетила поминальную службу в честь Дня перемирия в Стаффордшире. А еще несколькими днями ранее поддержала принцессу Уэльскую Кейт на ее новой публичном мероприятии.

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images
Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

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