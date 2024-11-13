В джинсах и куртке цвета хаки: герцогиня Софи присоединилась к важному мероприятию в Виндзоре

Жена принца Эдварда появилась на благотворительном мероприятия BBC Children in Need и The One Show The Challenge Squad в Виндзоре.

Герцогиня Эдинбургская, одетая в повседневные джинсы, свитер с высокой горловиной и куртку цвета хаки присоединилась к девушке с церебральным параличом во время марша в поддержку благотворительной организации Children in Need.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Видео с мероприятия поделились BBC в соцсети X.

"К Эмили присоединилась Ее Королевское Высочество Герцогиня Эдинбургская во второй день ее эпического пешего марафона ", - написали они к подписи под роликом. На видео видно, как Софи общается с девушкой наклонившись к ней поближе.

A Royal surprise! ✨



Emily is joined by Her Royal Highness The Duchess of Edinburgh on day two of her epic @BBCCiN walking challenge



Find out more about #TheOneShow Challenge Squad in support of BBC Children in Need 2024 Appeal https://t.co/oa5NC1jXua

@RoyalFamily pic.twitter.com/E1HseSt7ay — BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 12, 2024

На днях, напомним, герцогиня Эдинбургская посетила поминальную службу в честь Дня перемирия в Стаффордшире. А еще несколькими днями ранее поддержала принцессу Уэльскую Кейт на ее новой публичном мероприятии.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Читайте также: