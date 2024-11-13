В джинсах и куртке цвета хаки: герцогиня Софи присоединилась к важному мероприятию в Виндзоре

Жена принца Эдварда появилась на благотворительном мероприятия BBC Children in Need и The One Show The Challenge Squad в Виндзоре.
Герцогиня Эдинбургская, одетая в повседневные джинсы, свитер с высокой горловиной и куртку цвета хаки присоединилась к девушке с церебральным параличом во время марша в поддержку благотворительной организации Children in Need.
Видео с мероприятия поделились BBC в соцсети X.
"К Эмили присоединилась Ее Королевское Высочество Герцогиня Эдинбургская во второй день ее эпического пешего марафона ", - написали они к подписи под роликом. На видео видно, как Софи общается с девушкой наклонившись к ней поближе.
A Royal surprise! ✨— BBC The One Show (@BBCTheOneShow) November 12, 2024
Emily is joined by Her Royal Highness The Duchess of Edinburgh on day two of her epic @BBCCiN walking challenge
Find out more about #TheOneShow Challenge Squad in support of BBC Children in Need 2024 Appeal https://t.co/oa5NC1jXua
@RoyalFamily pic.twitter.com/E1HseSt7ay
На днях, напомним, герцогиня Эдинбургская посетила поминальную службу в честь Дня перемирия в Стаффордшире. А еще несколькими днями ранее поддержала принцессу Уэльскую Кейт на ее новой публичном мероприятии.
Читайте также:
- Король Чарльз собрался на премьеру "Гладиатора II": стало известно, пойдет ли с ним Камилла
- Она вернулась: эксперт проанализировал, что чувствовала принцесса Кейт во время недавнего появления на публике
- Герцогиня Софи поддержала принцессу Кейт на публике: эксперт расшифровал, что она сказала