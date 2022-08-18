В джинсах и патриотических кедах: стильная Елена Зеленская посетила Львов

У первой леди Украины был насыщенный рабочий визит во Львовскую область.

Елена Зеленская посетила Львов. Там она приняла участие в отправке украинских детей с онкологией на лечение в Италию.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Жена президента ознакомилась с работой центров помощи военным и членам их семей, временным переселенцам и пострадавшим от насилия.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди также посетила одну из местных школ, где готовят безопасные условия для начала очного обучения.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Еще Зеленская побывала в Западноукраинском специализированном детском медицинском центре и в культурно-художественном центре "Львовский дворец искусств", где открыты три важных пункта помощи: Офис поддержки военнослужащих и членов их семей, Центр помощи спасенным и "Содействие хаб".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди познакомилась с милым котенком, которого назвали Himars. Месяц назад дети его спасли из канавы. Сейчас он "волонтерит" вместе со своей владелицей в Офисе поддержки военнослужащих и членов их семей.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Для визита во Львов Зеленская выбрала стильный удобный лук в стиле кэжуал. На ней был черный жакет, белая футболка джинсы и патриотические белые кеды Stand With Ukraine с задниками в голубом и желтом цветах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Аутфит Елены дополнила прическа с локонами и легкий макияж.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Зеленская дала интервью телеканалу NewsAsia сингапурского национального вещателя Mediacorp. Она рассказала о войне России в Украине и ее последствиях для всего мира. В эфире Зеленская предстала в черном наряде с короткими рукавами и двумя белыми полосками. Аутфит она дополнила нежным макияжем и укладкой с локонами и боковым пробором.

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