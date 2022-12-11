В джинсах и с книгой в руках: Елена Зеленская показала фото из повседневной жизни

Елена Зеленская опубликовала в Instagram новое интересное фото. На нем первая леди запечатлена с книгой в руках. Одета она в белую футболку и синие джинсы. Волосы у Елены распущены, на лице – нежный макияж, а в ушах – золотые серьги-гвоздики.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Такое фото Зеленская выложила по случаю второй Национальной недели чтения, которая начинается завтра, 12 декабря.

Ее основал Украинский институт книги совместно с Минкультом в прошлом году. Первая леди гордится тем, что, несмотря на войну, украинцы продолжают традицию и заботяться о культуре.

"В этом году многим из нас хочется преодолеть прошлое – понять, откуда тянутся корни зла, принесенного россиянами на нашу землю. Кто-то ищет ответы в истории: вчитывается глубже в трагедии Сандармоха и Быковни, открывает для себя фамилии, которые Россия пыталась зарыть в землю. Кто-то понимает, что пора переосмыслить школьные знания, и зачитывается авангардной поэзией Михаила Семенко или чувственными письмами, которые Василий Стус писал сыну.

В то же время очень хочется понимать и современность. Сравнить на вкус галицкий украинский и тот, на котором, несмотря на выдумки россиян, всегда говорили на востоке. Прочесть авторов, которые прямо сейчас пишут романы, воюя на фронте. Ибо эти произведения о жизни, которая нас окружает", — написала в посте Елена.

Она также призвала украинцев читать и привлекать к этому детей.

"Читайте, чтобы открывать для себя многогранность нашей и мировой культуры. Читайте, когда хочется отвлечься от плохих новостей. Читайте сами и вместе с детьми. Потому что книги и являются тем же светом, что преодолевает мрак", — добавила супруга президента.

Напомним, недавно Елена Зеленская получила награду The Hillary Rodham Clinton Awards в режиме онлайн от государственного секретаря США 2009-2013 гг. Хиллари Клинтон.

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