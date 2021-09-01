В джинсах и синем блейзере: Брижит Макрон на премьере фильма

В джинсах и синем блейзере: Брижит Макрон на премьере фильма

68-летняя первая леди Франции иногда посещает светские мероприятия.

Брижит Макрон посетила премьерный показ фильма "Гого" в UGC Cine Cite Bercy в Париже, во Франции.

Супруга президента Эммануэля Макрона пришла на показ в неформальном образе. Она надела синий блейзер, белую рубашку и темно-синие джинсы, которые отлично сидели на ее фигуре.

Брижит Макрон / Getty Images

На джинсах был тонкий черный ремешок, на плече первой леди висела маленькая черная сумка с золотой фурнитурой, волосы Брижит уложила в классическую прическу и сделала легкий дневной макияж с акцентом на глаза и накрасила губы нежно-розовой помадой.

Брижит Макрон / Getty Images

Брижит Макрон прекрасно выглядела в такой неформальной обстановке и выбрала вполне соответствующий событию образ.

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