В джинсах и синем блейзере: Брижит Макрон на премьере фильма

68-летняя первая леди Франции иногда посещает светские мероприятия.
Брижит Макрон посетила премьерный показ фильма "Гого" в UGC Cine Cite Bercy в Париже, во Франции.
Супруга президента Эммануэля Макрона пришла на показ в неформальном образе. Она надела синий блейзер, белую рубашку и темно-синие джинсы, которые отлично сидели на ее фигуре.
На джинсах был тонкий черный ремешок, на плече первой леди висела маленькая черная сумка с золотой фурнитурой, волосы Брижит уложила в классическую прическу и сделала легкий дневной макияж с акцентом на глаза и накрасила губы нежно-розовой помадой.
Брижит Макрон прекрасно выглядела в такой неформальной обстановке и выбрала вполне соответствующий событию образ.
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