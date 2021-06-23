В джинсах и стильном блейзере: герцогиня Кембриджская в неожиданном аутфите приехала в музей

Герцогиня Кембриджская посетила лондонский Музей Естествознания.

Ее королевское Высочество приехала, чтобы побольше узнать о проекте "Городская природа", который стартует в этом году. Целью этого проекта является восстановление связи между природой и людьми.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

В рамках проекта "Городская природа" 5 акров территории Музея Естествознания будут превращены в природный эпицентр посреди города с классами на открытом воздухе и живой лабораторией.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня также посетила Сад дикой природы при музее и присоединилась к местным школьникам, которые участвовали в мероприятиях на природе, включая создание пауков и интерактивное рассказывание историй.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

А еще Кейт даже принесла немного домашнего меда из своего загородного дома Анмер Холл, чтобы угостить детей, пишет Hello!.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

На публике герцогиня Кембриджская появилась в неожиданном образе: блейзере кораллового цвета от Chloe под который надела белый топ Ralph Lauren и подобрала синие джинсы от Other Stories. Образ Кейт завершали белые кроссовки от Veja и несколько украшений на шее, а также серьги от Orelia. Легкая укладка и дневной макияж также прекрасно гармонировали с образом. Многих Кэтрин удивила, появившись на публике в джинсах.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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